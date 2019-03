Tallinna Vesi vaidlustas otsuse jätta Tallinna ja Saue veehinnad kooskõlastamata

Kaebus seondub konkurentsiameti 12. veebruari otsusega mitte rahuldada ettevõtte vaiet seoses ameti mullu 4. detsembri otsusega, millega jäeti kooskõlastamata AS-i Tallinna Vesi taotletud veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linna tegevuspiirkonnas.

Paralleelselt on AS Tallinna Vesi koostamas konkurentsiametile vastust seoses sama detsembrikuise otsusega seotud järelevalvemenetlusega. AS-il Tallinna Vesi on vastamiseks aega 1. aprillini.

Ettevõte ootab jätkuvalt otsust käimasolevast rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest, kus AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. on esitanud Eesti riigi vastu kahju hüvitamise nõude Eesti ja Hollandi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel.