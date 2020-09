Tallinnas asuv kaubanduskeskus sai Baltimaade parima keskuse tiitli

Ülemiste Keskuse juhi Guido Pärnitsa sõnul on Baltic Real Estate Awards konkursi võit suur tunnustus kogu meeskonnale. “Sellel konkursil hinnatakse projekte väga erinevatest vaatenurkadest – võidutöö peab olema uuenduslik, kliendikeskne ja ka äriliselt edukas. Mul on väga hea meel, et meie meeskonna tehtud tööd rahvusvaheliselt märgatakse ja tunnustatakse,” märkis ta.

Konkursi käigus tutvuti kõikide Baltikumis 2019. aastal toimunud kinnisvaraarendustega. Igast kategooriast valiti välja nominendid, keda žürii hindas näiteks nii innovatsiooni, asukoha, ehitusprotsessi kui ka keskkonda sobivuse järgi.

Pärnitsa sõnul tegi võidu eriti magusaks see, et Ülemiste Keskus konkureeris väga tugevate vastastega – finaalis olid ka Riias avatud täiesti uus kaubanduskeskus Akropolis ja G9 Vilniusest. Ülemiste Keskus oli seejuures ainus projekt, mis on Baltic Real Estate Awards esikoha võitnud kahel korral, sest parima kaubanduskeskuse tiitel saadi ka peale eelmise laienduse avamist 2015. aastal.

Läinud suvel avatud Ülemiste Keskuse laiendusega lisandus keskusesse 13 000 m2 kaubandus- ja meelelahutuspinda, mis lõi tallinlastele juurde hulga uusi võimalusi. Täna on Eesti suurimas, 125 000 m2 üldpinnaga kaubandus- ja meelelahutuskeskuses Euroopa moodsaima tehnikaga Apollo kino, 24/7 avatud Gym! spordikeskus, Trampolino batuudikeskus, üle 200 kaupluse, üle 20 söögikoha ja ligi 2000 parkimiskohta.

Laienduse käigus ehitati juurde maa-alune parkla, kus külastajatel on võimalik Rimi hüpermarketisse siseneda liftiga või eskalaatoriga otse parklast, samuti ehitati Rimi esine aatrium modernsemaks ja avaramaks.

"Tegemist on tõelise tulevikku suunatud ostu- ja meelelahutuskeskusega, mille trumbiks on lai valik kvaliteetkauplusi ja vaba aja veetmise võimalusi. Ühte keskusesse on nüüd koondunud nii sport, kultuur, ostlemine kui eritasanditel meelelahutus, samuti tõi laiendus endaga kaasa paremad võimalused peredele ühiseks vaba aja veetmiseks," sõnas Pärnits.

Ülemiste Keskuse laienduse arhitektideks olid AMB International Norrast ning Eesti ettevõte Novarc Group AS. Sisekujunduse autoriteks olid Priit Põldme ja Reet Sepp Joonprojektist. Laiendust finantseeris SEB Pank, kellega sõlmiti 115 miljoni euro suurune finantseerimisleping. Sellest 32,5 miljonit eurot investeeriti keskuse laiendustöödeks ja ülejäänu olemasoleva laenu refinantseerimiseks.