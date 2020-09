Tallinnas avatud Ferrari esindussalong müüs aastaplaani kahe nädalaga täis

Ferrari Eesti esindussalongi juhi Torsten Kihlmani sõnul läks superautode müük üle ootuste hästi käima. "Selle aasta eesmärk oli müüa 4-5 autot, kuid vaid kahe nädalaga osteti kaks Ferrari 812 Superfasti ja kolm Ferrari F8-t," ütles Kihlman.

"Salongi avamine tekitas suure huvi ja üllatavalt palju inimesi on masinad uudistamas käinud. Paar ostjat olid juba pikalt oma Ferrarist unistanud, aga soetati ka emotsiooni pealt - lihtsalt kohapeal tekkis huvi," rääkis Kihlman.

"Kõik siit ostetud autod jäävad Eesti tänavatele sõitma, aga rohkem infot me oma klientide kohta kahjuks anda ei saa," sõnas Kihlman.

Ferrari 812 Superfast hinnad algavad 302 582 ning F8 puhul 226 776 eurost. "Uue Ferrari hinda ei saa kunagi tingida, see on alati see, mis sildi peal kirjas. Eesti maksud on Soomest madalamad ning seetõttu saavad eestlased oma Ferrari tunduvalt soodsamalt kätte näiteks kui teisel pool lahte," lisas Kihlman.

Soome suurimale luksus- ja sportautomüüjale Luxury Collection kuuluv Tallinna autosalong pakub ka palju teisi eksootilisi automarke. Tallinna esindussalongist osteti kahe nädala jooksul lisaks Ferraridele ka näiteks üks kasutatud Lamborghini Huracán.

2009. aastal asutatud Luxury Collection on Ferrari ametlik maaletooja ja hooldaja. Mullu müüs Luxury Collection 270 autot, sealhulgas 50 Ferrarit. Ettevõtte 2019. aasta käive oli 31 miljonit eurot.