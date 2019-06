Tallinnast lahkunud Nordica hakkab tööle Rootsis

Rootsi liiklusameti tellitud liinil on Nordica ajutiselt lennanud alates 2018. aasta septembrist, peale kohaliku vedaja pankrotistumist. Seekord on tegemist hanke täiemahulise ehk nelja aasta pikkuse lepingu sõlmimisega.

Eelmisel nädalal teatas Nordica, et lahkub kokku kaheksa Tallinnast lähtuva lennuliini teenindamisest , andes kolm lennuliini (Stockholm, Brüssel, Varssavi) üle oma koostööpartnerile LOTile ja lõpetades lendamise veel viiel liinil (Trondheim, Vilnius, Kiiev, Kopenhaagen, Viin).

Nordica kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles, et Rootsi hanke võit on ettevõtte jaoks väga oluline sündmus, kuna näitab, et oleme uustulnukana võitnud oma senise tööga rootslaste usaldusväärsuse. „Väga hea meel on ka selle üle, et meil on ettevõttena tekkinud sealsete kogukondadega väga tihe ja hea läbisaamine. Üsna keeruline on Rootsis selliseid hankeid võita, kui sul pole kohalike inimeste toetust,“ lausus Uibo.

Arvidsjauri lennujaama juhi Ralf Lundbergi sõnul on neil hea meel, et järgneva nelja aasta vedaja on just Nordica. „Oleme Eesti lennufirma senise tööga väga rahul ja meil on rõõm tõdeda, et koostöö jätkub veel vähemalt neli aastat. Lapimaa elanikele on äärmiselt oluline kiire ja toimiv ühendus Stockholmiga. Seda on Nordica meile pakkunud,“ lisas Lundberg.