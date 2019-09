Tallinnast lendamisele kriipsu peale tõmmanud Nordica soetas viis uut lennukit

SASiga sõlmitud lepingu kohaselt paigutatakse kolm lennukit Tallinna ja kaks Vilniusesse, et alustada lennuoperatsioonidega 2020. aasta märtsis.

”Meie tänased näitajad on lennundustööstuses selgelt üle keskmise ja me oleme nüüdseks ületanud kriitilise massi, et olla väga konkurentsivõimeline, paindlik ja kindlalt jätkusuutlik regionallende teostav lennuettevõte,” ütles juhatuse esimees Jan Palmér

Regional Jetil on juba varem sõlmitud 6 aasta pikkune leping SAS-iga, mis hõlmab kaheksa ATR72-600 turbopropellerlennuki ja kahe CRJ900 reaktiivlennuki opereerimist Taanis ja Rootsis.

Regional Jet pakub oma lennukite ja meeskondadega lennuteenuseid suurematele lennufirmadele. Ettevõte alustas tegevust 2016 aasta alguses ja on tänaseks kasvanud 19 lennuki suuruseks lennufirmaks. Peale SASiga uue lepingu sõlmimist ning Embraer 195-tüüpi lennukite kasutuselevõtmist teiste pikaajaliste projektide täitmiseks Euroopas, kasvab ettevõtte lennukipark järgmise aasta lõpuks 30 lennukini.

Lennufirma SAS asepresident Mikael Wångdahl ütles, et Skandinaavia suurim lennufirma on valinud enda pika-ajaliseks strateegiliseks koostööpartneriks Eesti lennufirma Regional Jeti, kuna ettevõttel on võimekus kohanduda SAS-i nõudmistega nii lendude ohutuse, täpsuse kui ka regulaarsuse ja teeninduskontseptsiooni osas.