Tallinnast Viini suundunud Nordica lend pööras otsa Riia kohal tagasi

Nordica pressiesindaja Toomas Uibo selgitas, et tegemist oli väikse tehnilise rikkega, mille ilmnemisel ei saa lendu jätkata. Reisijatele rike aga ohtu ei kujutanud.

"Kapten pöördus Tallinna tagasi, toimus lennuki vahetus ja umbes kella kümne ajal starditakse uuesti Viini poole," selgitas Uibo. Ta lisas, et Nordica vabandab reisijate ees ning kinnitab, et ohutus on ettevõtte prioriteet.