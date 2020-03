Talts: Eesti majatehased on eriolukorras. Valitsuse uus meede ei ole meile lahenduseks

Teine ja süvenev peavalu Eesti puitmajatootjaile on euro ja Norra krooni vahetuskurss, mis on tugevalt pärssinud meie toodete müüki ja kasumlikkust juba kaugelt üle aasta. Seni on see on olnud üleelatav, kuid viimase kuu jooksul on Norra kroon nõrgenenud euro suhtes ca 30%! Probleemi ilmestab näide, et 1 miljoni eurone projekt maksab norrakale täna täpselt 2 967 630 NOKi rohkem kui kuu aega tagasi. See muudab ülimalt küsitavaks uute tellimuste saamise ja võib hullemal juhul viia ka olemasolevate lepingute ülevaatamise või katkestamiseni. Sellises olukorras on ettevõtjad sunnitud pöörduma riigi poole erakorralise toe saamiseks. Norra turu asendamine on ka toimivate turgude korral aeganõudev, sealse vahetuskursi muutumine eksportijaile soodsamaks on aga ajaliselt ettearvamatu.

Olukord on igal juhul kiirelt halvenev ja keegi tea, mis seisus ollakse mõne kuu või poole aasta pärast. Kuid on selge - kõrgete püsikuludega tootmisettevõttel, mis on kaotanud oma rahvusvahelised müügikanalid, on pikemaajalisest seisakust toibumine väga keeruline kui mitte võimatu.

Kui üritada pakkuda välja pikemaajalisi lahendusi, siis on terve rida asju, kuidas riik saaks puitmajatootjaile abiks olla. Saaks suurendada puidust ehitamise osakaalu, kui riigihangetesse lisada nõue, et teatud % hoonest peab olema puidust, näiteks 50%. Naabermaade eeskujul võiks töötada välja puitehituse strateegia. Puitmajatootjail on seni riigi esindajatega üsna ühine arusaam sellest, et puit on tulevikumaterjal, ehitamine peaks liikuma valdavalt (maja)tehastesse ja et kliimaeesmärkide täitmisel ei ole puidust ehitamisele alternatiivi. Nüüd on õige aeg vormistada see kõik kiirendatud tempos seaduslikeks aktideks ja asuda tööle.