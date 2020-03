On märtsi algus ja Eesti talvepealinnas kallab vihma. 30 aastat Otepääl tegutsenud Karin, Elsa kohviku raamatupidaja, on tütre ja tema lastega kohviku ainus kunde. Ta ütleb, et nii kehva talve tema ei mäleta.

Linnake on vaikne, ehkki mõne päeva eest kees siin elu. Tundub sümboolsena, et just iga nelja aasta tagant ette tulev 29. veebruar oli ainus päev, kui tõeline talv Otepääle jõudis. Linn oli ühel laupäeval rahvast täis, mäenõlvadel kaikusid kilked nagu heal ajal. Aga lumi sulas ja tundub, et sellega hääbus ka paljude kohalike lootus, et elu Otepääl jääb senisel kujul püsima. Viimase paugu andis uudis, et Rally Estonia jääb tõenäoliselt ära.

Loe, kui millist kahju lumeta talv ja ralli ärajäämine Otepää kandile avaldavad ja mida arvavad sellest kõigest kohalikud inimesed.