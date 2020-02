Tamro juht: apteegireformi on võimalik ellu viia ainult paberil

"Pole piisavalt ostuhuvilisi ja neil vähestelgi pole selleks raha," märkis ta. "Eilsed ja tänased uudised andsid sellele lõpliku kinnituse, kui keegi veel varem tõesti millestki aru ei saanud."

"See, mida me teist päeva uudistest loeme, on reformi mängimine paberil. Tarbetu omandi ümbervormistamine, mis sisuliselt midagi paremaks ei tee, küll aga muudab kogu ravimimüügi süsteemi läbipaistmatuks ja ebaefektiivseks. Paradoksaalsel kombel on reformi vajadust õigustatud just väidetava läbipaistmatuse ja ebaefektiivsusega," märkis ta. "Erinevalt oma konkurentidest jäävad Tamro hulgimüüjana ja Benu apteegikett äraootavale seisukohale, sest apteekide kinkimine ei ole olnud reformi mõte ja tekitab ilmselt küsimusi ka maksuametile."

"Lõplik otsus, kas ja kuidas Eestis jätkata tehakse kontserni tasandil vastavalt sündmuste edasisele arengule. Aprill ei ole veel käes," lausus ta. "Täna on riigikogu menetluses kaks uut eelnõu ning poliitikutel nii koalitsioonis kui opositsioonis on võimalik näidata, et Eesti ettevõtluskeskkond, rahvusvaheline maine, ravimimüügituru läbipaistvus ning patsientide heaolu lähevad neile korda."