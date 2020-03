Täna 60 inimese kollektiivse koondamise avalduse esitanud hotelli juht: eelmine kriis tundub praegu õnnistus

Triik lausus, et nad esitasid töötukassale küll kollektiivse koondamise avalduse, kuid see ei tähenda, et kõik inimesed koondatakse. „Nüüd on neil 15 päeva aega inimestega rääkida ning raamatupidamisel kalkuleerida, milline meie olukord täpselt on.

„Tegime täna täisavalduse, teadmata, kui palju me koondama hakkame,“ rääkis hotellijuht.

Kõiki inimesi kindlasti ei koondata, aga kuna kollektiivse koondamise protsessireeglid on kindalt paigas, siis oli neil mõistlik kohe kõik inimesed avaldusse kirja panna, mitte hakata seda hiljem muutma.

„Kedagi tuleb koondada, selge on see, et me puhta nahaga siit ei pääse,“ lausus Triik. Ettevõtte mõlemad hotellid on suletud, töötajad koju saadetud. Aprilliks ja maiks on kõik tellimused maha võetud ning ka juuni hakkab vaikselt ära kukkuma.

„Tööandja on väga keerulises olukorras ja me ei suuda kõiki töötajaid lõputult üleval pidada,“ lausus Triik.

Nii arvutavad ettevõtte raamatupidajad, mida praegune olukord tähendab ilma riigipoolsete meetmeteta, mida koos meetmetega, kaua ettevõte jaksab töötajaid palgal hoida. Arvutatakse läbi erinevad variandid, mis juhtub, kui uksed saaks avada mais või juunis. „Täna on kõik variandid laual ning see võib ka tähendada, et kui osadest inimestest loobume, siis pärast uste taasavamist võetakse nad paari kuu pärast tagasi,“ rääkis Triik. Seda muidugi juhul, kui need inimesed veel tööturul siis vabad on.

Riigi plaanitav palgatoetus on tema sõnul kiiduväärt asi, kuid kahjuks on need meetmeid vaid kaheks kuuks ja hotelle see väga ei aita.

Tallinna hotellide täituvusest annavad 80% välisturistid. Kui ka Eesti karantiini lõpetab ning inimesed liikuma saavad, ei aita see hotelle eriti ning paratamatult tulevad hotelliturul muutused.