Täna algab kohus Eesti suurimas altkäemaksuasjas Tallinna Sadama eksjuhtide üle

Nn Tallinna Sadama kohtuasjas on aga süüdistatavate ring oluliselt laiem ehk 10 inimest - lisaks Tallinna Sadama endistele juhtidele Kaljurannale-Kiilile on kohtu all altkäemaksu andmise eest poolakas Jan Paszkowski (endine Remotowa laevatehase kommertsjuht), Tõnis Pohla (endine Baltic Maritime Logistics Group'i esindaja), Eno Saar (endine HTG Investi esindaja), Üllar Raad (endine Esteve AS esindaja), Sven Honga (Keskkonnahoolduse OÜ), Toivo Promm (väidetava altkäemaksu vahendajana), Tallinna Sadama hooldusosakonna juhataja Martin Paide ja Valdo Õunap (HTG Partner AS juht). Lisaks juriidiliste isikutena HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.

Süüdistuse järgi nõustusid aastatel 2005 kuni 2015 Kiil ja Kaljurand võtma altkäemaksu ettevõtetelt selle eest, et nende lepingulised suhted AS-iga Tallinna Sadam sujuksid võimalikult soodsalt.

Süüdistuse järgi moodustas altkäemaksust suurima osa ehk 3,5 miljonit eurot Kiilile Türgi ja Poola laevatehaste esindajate poolt lubatud altkäemaks selle eest, et nad saaksid AS-i Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Laevadega sõlmida praamide müügilepingud. Süüdistuse järgi oli Martin Paide nõus võtma altkäemaksu üle 40 000 euro ning Ain Kaljurand 400 000 eurot.

Täna alustatakse kohtuliku uurimise ja taotluste lahendamisega. Riigiprokuratuuri poolt juhib asja riigiprokurör Laura Feldmanis.