TÄNA DELFI TV-s | Baltikumi parimad startup-ettevõtted asuvad omavahel võistlema

Baltikumi parimad idufirmad esitlevad oma kaubamärke žüriile Riias toimuval üritusel. Esikümnesse on pääsenud kaks Eesti idufirmat – Veriff ja HUGO.legal. Kuus firmat on pärit Lätist - Printify, Nordigen, Gamechanger Audio, Giraffe360, Lokalise, CastPrint ning kaks Leedust – Eddy Travels ja MoQ. Kokku kandideeris Baltic Startupi kaubamärgi edetabelisse ligi 100 startup-ettevõtet. Startup-brändide edetabel on osa uuringust “Baltic Brands 2019”.

Ettevõtteid hindavad iga Balti riigi majandusministeeriumite ja startup-ühenduste esindajad, samuti investorid.

24. septembrist kuni 2. oktoobrini toimub Delfi portaalis ka rahvahääletus. Brändide edetabeli ja rahvahääletuse võitjad kuulutatakse välja 3. oktoobril Riias toimuval "Baltic Brands 2019" auhinnatseremoonial.