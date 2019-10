Täna on see päev: pangad said ligipääsu klientide miljarditele

Eelkõige võiks uus regulatsioon mõjutada Swedbanki, SEBd ja Luminori. Äripäev on varem kirjutanud, et seaduse jõustumine võimaldaks Eesti pankadel kaasata kuni 13 miljardi euro jagu odavat raha.

Pandikirjad on võlakirjade üks liike, mille tagatiseks on nii-öelda kõrge kvaliteediga panga nõuded laenusaajate vastu, mis on üldjuhul hüpoteeklaenudest või avalikule sektorile antud laenudest tulenevad nõuded.

