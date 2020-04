TÄNA OTSE | Eesti majanduse suurnimed arutlevad raskel ajal majanduse tuleviku üle

Kuhu on majandus alates kriisi puhkemisest jõudnud? Millised on suurimad väljakutsed, mis meid ees ootavad? Kas kriisist on võimalik väljuda hoopiski võitjana? Nendes ja paljudes teistes küsimustes hakataksegi teisipäevasel seminaril praktilist nõu andma.

Eraldi tähelepanu saavad IT-ettevõtted, kelle puhul on fookuses, kuidas nemad on uudse olukorraga toime tulnud ja mil viisil saaksid IT-ettevõtted riigil aidata kriisist väljuda.

"Majandus - kriisist lahendusteni" on üks kuuest "Ülemiste City Live: Koos edasi" veebiseminarist. Sarja ellu kutsunud Ülemiste City juhi Margus Nõlvaku sõnul on eesmärgiks vaadata tänasele kriisiolukorrale otsa ja hakata selle najal otsima lahendusi, mis turgutaksid kogu Eesti majandust ja toetaksid siinseid ettevõtteid. "Antud olukord on mõjutanud terve maailma majandust ja nii ka Eestit, kuid selle ületamiseks saavad ettevõtted ise päris palju ära teha. Aeg on panna pead kokku ja mõelda, kuidas edasi".

Seminaril astuvad üles:

Technopolis Ülemiste ja Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juht Gert Jostov;

Cleveroni asutaja ja juht Arno Kütt;

Ericsson Eesti juht Andrus Durejko;

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits;

ja Helmese asutaja ja Teenusmajanduskoja juht Jaan Pillesaar.

Seminari modereerib Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots. Esinejate ühise vestlusringi käigus vaadatakse otsa hetkeolukorrale ning tuuakse inspireerivaid näiteid nii Eestist kui ka maailma praktikast, kus kriisi on käsitletud hoopiski viljaka pinnasena uute võimaluste tekkeks.

Seminaride sarjas "Ülemiste City Live: Koos edasi!" on toimumas veel kolm seminari. Järgmine, 5. mail toimuv seminar keskendub talentidele, tööturule ja sellele, milliseks on kujunenud nn uus normaalsus. 8. mail saab aga kuulda muutunud töökeskkonna õigustest ja kohustustest ning sellest, kuidas tagada turvaline töökeskkond kriisijärgses maailmas. Sarja viimane seminar toimub 12. mail, kui tähelepanu suunatakse start-up'idele ja nende uutele väljakutsetele.