Täna raputab börse Itaalia võimalik valitsuskriis

Itaalia poliitiline risk on kasvanud keset 2020. aasta eelarvevaidlust Euroopa Komisjoniga.

Itaalia aktsiaturg langes täna 2,4 protsenti. Itaalia valitsuse 10-aastase võlakirja hind langes ja tootlus kasvas 1,75 protsendini aastas.

Kauplejad müüsid Itaalia võlakirju, kuna Itaalia valitsuskoalitsioon on kokkukukkumise äärel. Aktsiaturul said eriti valusasti pihta halbade laenude koorma all ägavate Itaalia pankade aktsiad.

Täna avaldab reitinguagentuur Fitch Itaalia krediidireitingu.

„Kuna võime näha Itaalia krediidiritingu langetamist ja me oleme tõenäoliselt uute valimiste lähedal, siis peaksid Itaalia võlakirjad jääma kõikuvateks,“ märkis Itaalia pank UniCredit FT-le.