Täna toimub Tallinnas kolmas Aafrika foorum

Täna, kell 9-16.15 toimub Välisministeeriumis kolmas Aafrika Foorum, kus räägitakse Aafrika riikide majanduste hetkeseisust, poliitilistest arengutest Aafrikas, erinevatest rahastusvõimalustest ning kogemustest Aafrika riikides, et aidata Eesti ettevõtjatel leida Aafrika turu potensiaal. Foorumil osaleb kokku ligi 150 ettevõtjat, ametnikku ning väliskülalist.

Eesti ettevõtted on viimaste aastate jooksul Aafrika mandri poole aina rohkem vaadanud ja on ka tublimaid, kes seal juba tegutsevad, teatas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on koostöös Välisministeeriumiga korraldanud Aafrikasse mitmeid visiite ning oleme välja pakkunud Eestit kui digiriiki ja potentsiaalset innovatsioonialast partnerit nii Aafrika riikide valitsustele kui ka erasektorile. Lisaks on ekspordi kasv Aafrikasse olnud märkimisväärne, 2014. aasta 92 mln eurolt (osakaal kogu Eesti ekspordist 0,8%) 2018. aastal 220 mln euroni (osakaal kogu Eesti ekspordist 1,5%). Viimasel kolmel aastal on püsinud ekspordi osakaal 1,4%/1,5% piires.

Foorumi avavad Eesti Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Andres Rundu, ning Rwanda IT ja innovatsiooniminister T.E. Pr. Paula Ingabire. Eesti aukonsul Angolas Pedro Medeiros dos Anjos tutvustab äritegemist Aafrikas Angola vaatenurgast. Andrus Ansipi kabineti liige Tauno Tõhk jagab kogemusi teemal Aafrika ja Euroopa liit: ehitamaks tugevamat partnerlust Aafrikaga. Maailmapanga globaalsete telekommunikatsioonide kategooriajuht Karen M. Austin tutvustab Maailmapanga IT-teenuseid Aafrikas ning Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni hangete osakonna ekspedeerimistiimi juht Edward Meck tutvustab äritegemise võimalusi ÜROga.