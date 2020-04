Täna toimus Finnairi "esimene" Tallinna-Helsingi lend, millal tuleb järgmine?

Kuigi kaubaveolennukid käivad Tallinna lennujaamas tihedamini, on kriisiajal reisilennuliiklus täielikult hangunud. Ülepäeviti toimuvad vaid Lufthansa lennud Frankfurti ja paaril korral nädalas lennud Belaviaga Minskisse.

Tänasest pani Finnair korra nädalas, igal neljapäeval käima oma lennuki, et reisijad üle lahe vedada. Finnairi kommunikatsioonijuhi Päivyt Tallqvisti sõnul opereerib Finnair praeguse graafiku järgi korra nädalas aprillist kuni juunini (k.a). "Lisame sagedusi kui nõudlus taastub," lubas ta. Ta kinnitas, et lendudel on inimesed istuma paigutatud nii, et distantseerimise nõuded on täidetud.

"Tallinna-Helsingi liin on üks väga vähestest liinidest, mida me käimas hoiame, et tagada Soomele vajalikke ühendusi."

Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe ütles, et nende teada lisandub 14. maist Finnairilt ka teine lend. "Meie liiniarenduse meeskond on pidevas ühenduses lennufirmadega ning oleme valmis igal hetkel taastama lennuliikluse varasemas mahus. Nii meie kui ka lennufirmad monitoorivad olukorda pidevalt, sest kõigi huvides on liiklus kiirelt taastada. Selge on aga see, et lennundus saab hakata taastuma siis, kui eriolukorrad riikides hakkavad lõppema."