Täna võib saabuda selgus ühiste võlakirjade kohta

Euroala või Euroopa Liidu ühised nn eurovõlakirjad tulid jutuks ka kümmekond aastat tagasi võlakriisi ajal. Idee tektias tugevat vastuseisu ja pandi kalevi alla. Nüüd on see mõte välja ilmunud koroona- või ühisvõlakirjade nime all.

Itaalia ja Hispaania võlakoormus on suur. Seetõttu on nende valitsuste võlakirjade intressitase näiteks Saksamaa valitsuse võlakirjade omast märksa kõrgem. Need maad saavad raha kallimalt. Idee on, et kõik euroala riigid tagaksid ja laseksid välja ühtsed võlakirjad. Ühiste võlakirjade intressitase oleks madalam kui Itaalia ja Hispaania võlapaberitel, kuid kõrgem kui Saksamaa omadel. Suurriikidest toetab selliseid võlakirju ka Prantsusmaa, jõuliselt on nende vastu seisnud Saksamaa ja Holland. Säästlikest riikidest on ühiste võlakirjade vastu Soome, Austria ja Eesti, kes väidavad, et see oleks võrreldav vastutustundetu eelarvepoliitika eest premeerimisega. Kuidas keeruline olukord lahendada?