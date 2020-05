Tänasest alustas PRIA e-keskkonnas toetuste taotluste vastuvõttu

„Vaatamata erakorralisele ajale riigis, algab uus põllutöödega tegelemise ja pindalatoetuste taotlemise aeg nagu tavaliselt ikka kevadel. PRIA teenindusbürood on küll suletud, kuid kõik taotlused saab nagu eelnevatel aastatelgi esitada läbi e-kanali e-PRIAs. Juhul kui taotlemisega seoses tekib küsimusi, siis võtke meiega ühendust, et koos vastused leida, et taotlused saaks võimalikult varakult esitatud,“ lausus PRIA otsetoetuste osakonna juhataja TAnel Trell.

Toetusi on kokku ligi paarkümmend ja pindala- ning loomapõhiste toetuste maksmiseks on 2020. aasta eelarves kokku 240 miljonit eurot.

Taotlusi saab e-PRIAs esitada 2.-21. maini ja pärast seda hilinenult veel 15. juunini, kuid PRIA palub taotluse esitada võimalikult varakult.

Eriolukorrast tulenevalt on PRIA teenindusbürood suletud kuni eriolukorra lõpuni. Eriolukorra lõppedes teenindame teenindusbüroodes ainult eelregistreeritud kliente.

Milliseid toetusi saab tänavu taotleda?

Otsetoetused:

ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat- ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);

noore põllumajandustootja toetus (NPT);

puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);

jätkata saab väikepõllumajandustootjate toetuse (VPT) kavas osalemisega.



Üleminekutoetused:



põllumajanduskultuuri üleminekutoetus (PTO);

heinaseemne üleminekutoetus (SEL).



Maaelu arengukava 2014-2020 toetused:

1. Keskkonna- ja kliimameede ehk põllumajanduslik keskkonnatoetus:



keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM);

keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK);

keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA);

piirkondlik mullakaitse toetus (MULD);

piirkondlik veekaitse toetus (VESI);

ko halikkusorti taimede kasvatamise toetus (SORT);

ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);

poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK).



2. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH).

3. Loomade heaolu toetus (LHT).

4. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT).