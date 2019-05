Tänasest on ringluses uued 100- ja 200-eurosed

Tänasest võetakse kasutusele uued 100- ja 200-eurosed rahatähed – europangatähtede teise seeria kaks viimast nimiväärtust. Pangatähtedel kasutatakse uusi ja uuenduslikke turvaelemente ning nende ehtsust on lihtne kontrollida. Piisab, kui rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada.

Hõbedase riba ülaosas paikneval satelliithologrammil on pangatähte kallutades näha nimiväärtuse ümber liikuvad väikesed euro sümbolid, mis muutuvad otseses valguses selgemaks. Peale selle on hõbedasel ribal Europe portree, arhitektuuriline põhimotiiv ja suur euro sümbol (€).

Uuel 100-eurosel ja 200-eurosel rahatähel on täiustatud kujul kasutusel ka smaragdroheline number. Seda turvaelementi kasutatakse küll kõigil teise seeria rahatähtedel, kuid 100-eurosel ja 200-eurosel kujutatud smaragdrohelisel numbril on näha ka euro sümbolid.

Uued 100- ja 200-eurosed rahatähed on nüüd sama kõrgusega nagu 50-eurone rahatäht. See lihtsustab ka rahatähtede käitluse seadmete kasutamist. Ühtlasi on nende suurus nüüd kasutajasõbralikum – uued rahatähed mahuvad paremini rahakotti ja on ka kulumiskindlamad.

100-eurone on 50- ja 20-eurose järel kolmas enim kasutatav rahatäht. Nõudlus 100- ja 200-euroste rahatähtede järele üha kasvab – aastase kasvumäära näitajad on vastavalt 7,6% ja 8,6%. Esimese seeria 100- ja 200-eurosed rahatähed jäävad samuti seadusliku maksevahendina kehtima ja kasutusele, kuid eemaldatakse järk-järgult ringlusest.