Tänasest saab LHV võlakirju märkida

LHV pakub avalikult kuni 15 000 allutatud võlakirja nominaalväärtusega 1000 eurot ja intressiga 6% aastas. Ülemärkimise korral on LHV-l õigus suurendada pakkumise mahtu 5000 võlakirja võrra.

Pakkumise suurim maht on seega 20 miljonit eurot. Pakkumine toimub ainult Eestis ja LHV on teinud selles osalemise võimalikuks kõikide pankade klientidele.

Võlakirjade avaliku pakkumise eesmärk on kapitali kaasamine LHV eesmärkide toetamiseks. Omavahendeid nõudev ärimahu kasv tuleb peamiselt laenutegevusest. Pankadele seatud reeglite järgi peavad pangad iga väljaantud laenu kohta hoidma kindlaksmääratud koguses omavahendeid, milleks võivad olla kas omakapital või allutatud võlakirjad. Muu laenuäri kõrval vajab LHV kapitali Danske Banki Eesti eraklientide laenuportfelli ostu rahastamiseks.

Allutatud võlakirju pakutakse varem heaks kiidetud võlakirjade programmi raames teise emissioonina. Võlakirjade lunastustähtaeg on 28.11.2028, kuid LHV-l on õigus lunastada võlakirjad osaliselt või täielikult alates 28.11.2023, kui selleks annab nõusoleku finantsinspektsioon.

Pakutava LHV allutatud võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Märkimishind 1004,83 eurot sisaldab väärtuspäevaks kogunenud intressi, mille investor saab tagasi koos kvartaalse intressimaksega 28. augustil. Võlakirjade intressimäär on 6% aastas ja intressimakseid tehakse kord kvartalis, andes sellega investoritele võimaluse teenida investeeringult regulaarselt.

Võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaqi Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas. See tähendab, et võlakirju on investoril võimalik edaspidi vabalt kaubelda, osta ja müüa reguleeritud turul.