Tänavu oodatakse Tallinnasse rekordiliselt vene turiste. Vene Raudtee tahab aga rongigraafikut oluliselt hõrendada

"Vastab tõele, et Venemaa Raudtee poolt on tulnud soov reisijate madalhooajal (eelkõige kevadel ja sügisel) vähendada rongide arvu igapäevaselt väljumiselt kolmeni nädalas ehk reisid jääksid reedest pühapäevani, kuid ülejäänud perioodi see ei puuduta," kinnitas Eesti Raudtee pressiesindaja Monika Lilles Vene Raudtee kavatsust.

"Küll aga Eesti Raudtee ei pea seda otstarbekaks ning me oleme esitanud oma seisukohad Venemaa Raudteele selles asjus ning tegime ettepaneku kohtumiseks. Tallinn-Peterburi-Moskva rongi reisijate arv on just iga-aastaselt kasvanud (nt kümne kuu tulemusi võrreldes kasutas Tallinn-Moskva rongi sel aastal 1200 reisijat rohkem kui 2018. aastal)," rääkis Lilles. "Oleme Venemaa Raudteega läbirääkimistes ning loodame, et selle rongi liiklusgraafik ei muutu. Omalt poolt otsime hetkel aktiivselt erinevaid lahendusi selle tarbeks.

Ta kinnitas, et RZD on planeerinud samas tänavuste pühade ajaks kaheksa lisarongi, mis on rekordiline arv ja ka täituvus tõotab tulla neil väga hea. "Prognoosime kõigi nende lisarongide peale 4000 inimest."