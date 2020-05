Tänavune kruiisihooaeg tuleb Tallinnas läinud rekordaasta järel teistsugune

Kruiisiturismi hooaeg algab aprilli lõpust ja kestab oktoobri keskpaigani. Käes on juba mai, aga esimest turismilaeva pole Tallinna veel saabunud, kuigi plaani kohaselt oleks esimesed Tallinna külastavad kruiisilaevad saabuma juba aprillis.

Läinud aastal külastas kruiisilaevadega Tallinna 656 000 inimest. Turistide hordid ummistasid vanalinna, kus paljud ärid suveniiripoodidest kuni tänavarestoranideni elatusid ristlusreisjate kulutustest.

Kogu kruiisisektori väljavaated on tänavuse koroonaviiruse aastaga täielikult muutunud. Ajakirja Cruise Insight aasta alguse esikülg lubas aastal 2030 stagnatsiooni, sest kruiisihuviliste arv kasvab ja kui kruiisifirmasid laevatehastest uusi aluseid juurde ei telli, ei saa reisijate numbrid kasvada.

Ajakirja värske number räägib aga sellest, et kruiisifirmad on ellujäämisvõitluses, koondavad töötajaid ja hoiavad kulusid kokku. Kruiisiajakirjanik Chris Ashcroft rääkis videos, et kruiisifirmad kaotavad piirangute ajal iga kuu miljard dollarit. Kui palju võib vähem kui poole aastaga muutuda.