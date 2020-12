Tänavused rünnakud hoogustuvad: koroonavaktsiini arengud suurenevad häkkerite huvi meditsiiniandmete vastu

Kaspersky prognoosib, et kõrgelt arenenud riikliku tervishoiuga riikides satuvad rünnakute alla erameditsiinifirmad, millest enamik on väikese ning keskmise suurusega ettevõtted. Patsientide andmete ning infrastruktuuri kaitsmine on kulukas ning väikeste- ning keskmise suurusega ettevõtete jaoks keeruline ka heal ajal, rääkimata siis majanduskriisist.

Samuti näeb Kaspersky, et tervishoiuga eotud küberrünnakuid kasutatakse geopoliitilises võitluses ning tervishoiu viimase aja saavutusi kasutatakse diplomaatilistes vaidlustes.

Samuti prognoosib ettevõte, et uuel aastal suureneb patsiendiandmete lekkimine pilveteenustest. See arvamus tugineb kahel argumendil. Kuigi pilveteenused on kõige turvalisem valik nii tervishoiuorganisatsioonidele kui ka kõigile teistele delikaatseid andmeid haldavatele organisatsioonidele, on pilve turvalisus tagatud ainult korrektse seadistamisega ja teenuse õige ning turvalise kasutamisega. Teiseks on tõenäoline, et kuritegelik huvi kasutajate terviseandmete vastu suureneb ja seepärast pannakse toime rohkem ründeid.

Eesti pilvetehnoloogia ettevõtte ADM Cloudtechi juht Klemens Arro ütleb, et küberrünnakute trende ja statistikat analüüsides saab selgeks, et küberturvet ei ole enam mitte kuidagi võimalik vaadata kui teisejärgulist asja: „See peab olema lahutamatu osa igast süsteemist ja protsessist, kuid eriti pandeemia tõttu tähelepanu keskpunkti sattunud tervishoiuvaldkonnas, kus on tehnoloogia ja selle turvalisus enam kui kriitilise tähtsusega. Kogu 2020. aasta jooksul oleme näinud tugevat rünnakute kasvu selles sektoris ning hinnangud viitavad, et järgmine aasta toob veelgi suurema kasvu."