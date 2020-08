Tanel Kiik tahab taas öist alkoholimüüki piirata

"Tartumaal ja Ida-Virumaal see juba kehtib, võib-olla oleks mõistlik see ajutiselt, näiteks kaheks nädalaks kehtestada üle terve Eesti," rääkis Kiik Maalehele.

“Piirangute määramisel mängib suurt rolli praegu see, milliseid samme ja otsuseid meie põhjanaaber Soome teeb. Kui selgub, et Soome seab meile reisipiirangud alates kümnest nakatunust 100 000 elaniku kohta, tuleb meil mõelda juba teatud piirangute seadmisele, et nakkuse levik kontrolli alla saada. Eesti jaoks on oluline Soomega laevaliikluse, turistide ja töötajate liikumise vabadus.”

Kuna viimased nakkuskolded on alguse saanud baaridest ja ööklubidest, peab teadusnõukogu liige Krista Fischer öist alkoholimüügi piirangut üle terve Eesti mõistlikuks plaaniks. “Minu jaoks isiklikult ei tundu see piirang väga n-ö ahistavana. Samas tuleb iga piirang läbi arutada konkreetse hetke nakkusohust lähtuvalt – ehk kas on ikka vaja piiranguid rakendada maakondades, kus viimase kahe nädala jooksul pole tuvastatud mitte ühtegi nakatunut?”

Fischeri sõnul ei kuulu meelelahutusasutuste peamine sihtgrupp – noored – küll koroonaviiruse riskigruppi, kuid nendegi nakatumise pärast tasub muretseda. “Kui nakkuse levik noorte hulgas on suur, siis on ainult aja küsimus, millal see jõuab näiteks vanaemade-vanaisadeni,” nimetab ta esiteks.

