Tankla või pood võib päevapealt kinni minna. Koroonakriis osutab seaduse suurele probleemile

Teenindusettevõtted muretsevad, mis saab siis, kui tuleb mõne tankla või kaupluse kollektiiv korraga karantiini saata. „Me peame alati mõtlema mis-siis-kui-juhtub võtmes – kui mõne teenindusjaama töötaja saab positiivse testi tulemuse, mis me siis teeme,” kirjeldas Circle K personalijuht Piret Kask. Kuigi viimase poolaasta jooksul pole ca 600-700 eesliini töötajaga tanklaketil seda veel kordagi ette tulnud, on kriisiplaanid iga teenindusjaama põhiselt siiski paigas.

„Kui ruttu me selle teenindusjaama sulgeme, kui palju võtab selle jaama desinfitseerimine aega, kui ruttu me saame selle teenindusjaama mehitatud,” loetles Kask. Just viimane võib aga olukorras, kus kogu kollektiiv võib lähikontaktsete nimistusse sattuda ja peab seetõttu mõneks ajaks eneseisolatsiooni jääma – sest tanklad töötavad 24 tundi ja suurem osa ühest kollektiivist puutub üksteisega kokku –, suurimaks probleemiks kujuneda.

„Praegune töölepingu seadus ei võimalda võtta töötajat n-ö ootepingile ehk öelda talle, et me tahame sind kasutada juhul, kui meil juhtub selline asi. Sa võtad ta ikkagi tööle kas poole koormusega, 0,8 koormusega või täiskoormusega ning pead võimaldama ka vastava hulga töötunde,” rääkis Kask.

Kuidas oleks võimalik olukorda paindlikult lahendada? Sellest saabki alljärgnevalt lugeda.