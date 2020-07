Tanklaketi juhatuse liige: rekordpäeval muutsime kütuse hinda 17 korda

„Kellelgi pole lihtne. Me oleme küll väiksed, aga konkurendid jälgivad meid,” sõnab AS-i Tartu Terminal juhatuse liige ja osanik Raido Raudsepp. „Me ei lase kellelgi üleöö rikastuda. Teame, et välisfirmad tulevad kasumit maksimeerima, aga seda ei juhtu.”

1994. aastal asutatud Tartu Terminal tegutseb Terminal Oili nime all. Tanklaketil on 16 teenindusjaama, sel aastal tuleb neid juurde. Muu hulgas laienetakse Tallinnasse, kus lubatakse pakkuda kütust sama hinnaga nagu Tartus. Raido ja tema vend Rauno Raudsepp, kes on samuti kütusefirma osanik ja kuulub selle juhatusse, ennustavad, et nende pealinna tulekuga väheneb hind kõikides Tallinna tanklates mõne sendi võrra.

Kevadest alates on nafta hinnad maailmaturul üles liikunud. Vennad ennustavad, et see kajastub lähiajal ka Eesti tanklates. Ent ükski tanklakett ei taha olla esimene, kes hinda tõstab.

Tartu Terminal on välja kasvanud omaaegsest Tartu Naftabaasist, mis valmis Kärknas 1968. aastal. Ettevõtte põhitegevusala on naftasaaduste hoiustamine ning jae- ja hulgimüük. Hoiuterminal on mahutavuse poolest üks Eesti siseturu suuremaid.