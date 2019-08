Tanklakett peab matmisel firmaga kohtuvaidlust

Kuigi Circle K esitas mai lõpus avalduse Harju maakohtule Metolong Putsoa pankroti väljakuulutamiseks, keeldus maakohus pankrotiavalduse menetlusse võtmisest põhjusel, et võlgnik ei saanud pankrotihoiatust kätte.

Samas ringkonnakohus leidis, et võlgnik sai Circle K edastatud pankrotihoiatuse kätte ning saatis asja tagasi maakohtusse. Ühtlasi märkis ringkonnakohus, et kohtute infosüsteemi andmetel on 12. juunil esitatud Metolong Putsoa vastu maakohtule veel üks pankrotiavaldus.

