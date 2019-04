"Tantsime kriisidega nagu jenkat." Eesti piimatööstused taastuvad 2014. aasta kriisist. Täna läheb Eesti piimast pool välismaale

Eesti piimatööstused raporteerivad eksportimise töövõitudest. See võiks olla edulugu, kuid ei saa arvestamata jätta, et 2014. aastal kukkus siinse toiduainetööstuse jaoks ära idanaabrite turg, kui Venemaa keelas Euroopa Liidu toidukaupade sisseveo. Valusa hoobi saanud Eesti piimatööstused olid sunnitud leidma uusi turge.

Praegu läheb Eesti piimast umbes pool ekspordiks toorpiima või piimatoodetena, nagu näiteks juustu, või ja piimapulbrina. Kui selline väljaveo hulk võib näida suur, siis näiteks Iirimaal eksporditakse 90% piimatooteid, Uus-Meremaal suisa 95%. Ent isegi 20% piimaekspordiga turgude kohta öeldakse ekspordist sõltuv tootjamaa.

E-Piima juhatuse esimehe Jaanus Muraka sõnul olenebki Eesti piimanduse tulevik ekspordist. Tema juhitavas ettevõttes eksporditakse toodangust koguni kolmveerand. Ta kirjeldab, et enne idanaabrite turu sulgemist olid piimatootjad harjunud maailma vaatama turisti pilguga. „Kui Venemaa turg läks kinni, avastasime, et muu maailma turud on meile kinni ja sisse lihtsalt ei pääse. Reisida saab, aga müüa mitte,” ütleb ta. Pilk pöörati võimude poole. „Ettevõtjad turge ei ava, riigid avavad,” sõnab Murakas.