Tapja-aprillile järgnes naftaturul stabiilsus. Kas see on vaikus enne järjekordset tormi?

Poolteist kuud tagasi erutasid uudised ajaloolisest nafta maailmaturuhindade kollapsist ühtviisi nii ekspertide, ajakirjanike kui ka laiema avalikkuse meeli. Aprilli keskel, kui USA West Texas Intermediate (WTI) naftaindeksiga kaubeldi negatiivsete hindade juures, olid piiratud üle poole maailma elanikkonna liikumisvõimalused. Tasapisi on nõudlus taastumas ning oma tootmist on asunud piirama suured naftariigid - seega justkui tundub, et turud on liikumas uude ja stabiilsemasse faasi. Aus on küsida, et kuidas mõjutas tapja-aprill Eesti kütuseturgu ning meie transiidisektorit. Teisalt tekitab näiline stabiilsus küsimuse, et kas globaalsel turul on tegemist vaikusega enne tormi?

Jaht nafta hoiukohtadele

Üheks põhjuseks, miks WTI indeks aprillis punasesse kukkus oli turuosaliste hirm selle osas, et USAs saavad otsa võimalused musta kulla füüsiliseks hoiustamiseks. Hoiukohtade puudus mõjutas eriti valusalt just WTId ja teisi jäigema tarneahelaga naftaindekseid (näiteks ka Venemaa peamist Uurali blendi). Nii pidasid kõik turuosalised rahvusvahelist jahti hoiustamiskohtadele, et ületootmise all ägavalt turult üleliigseid naftasaaduseid hoiule suunata.

Eestis on naftatransiidi kuldajastu pärandiks mahutipark, mis suudab hoiustada kuni 3 miljardit liitrit erinevaid vedelkütuseid. Kuigi transiidi tippajaga võrreldes on mahud vähenenud, ei saa öelda, et transiidiäri täielikult katkenud on: kui siseriiklikult tarbitakse aastas ca 1,1 miljardit liitrit mootorikütuseid, siis Eestisse imporditakse kütuseid umbes neli korda rohkem. Suur osa nendest liigub siit uuesti ekspordina välja. Seega kasutavad mahutiparki nii koduturgu varustavad kütuseettevõtted kui ka globaalsel kütuseturul tegutsevad vahendajad.

Kui veebruari väliskaubandusstatistika raporteeris ekslikult, et Eestisse oli imporditud suures mahus koduturulgi kasutatavat mootoribensiini 95, siis viimaste kuude indikatsioonid näitavad, et globaalsed turuosalised on aktiviseerunud ja Eestisse imporditud naftasaaduste mahud on hüppeliselt kasvanud.