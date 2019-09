Tappev viirus võis vähendada Hiina seakarja poole võrra

Aafrika seakatk hakkas Hiinas levima mullu augustis ja see on vähendanud sealihatoodangut umbes 13 miljoni tonni võrra. See on pretsedenditu, märkis Rabobanki loomse proteiini analüütik Pan Chenjun.

“Seetõttu valitseb tõsine loomse proteiini puudus, mistõttu turg väheneb kaheksa miljoni tonni võrra, kuigi tänavu on oluliselt tõstetud importi,” märkis ta Bloombergile.

Hiina tarbijad otsivad proteiine, süües sealiha asemel näiteks veiseliha, ja seda mitte ainult sealiha 50-80 protsendise hinnatõusu tõttu, kuid ka kartes sealiha kvaliteedi ja turvalisuse pärast, lausus ta.