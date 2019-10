TARGET | Kes on Lauri Tankler?

Seminar TARGET toob sel sügisel kokku parimad e-spetsialistid Eestist, Hollandist ja USAst. Nende seas on Lauri Tankler, kes töötab Riigi Infosüsteemi Ametis juhtivanalüütikuna ning kelle ülesanne on teha kirjalikke kokkuvõtteid ja järeldusi Eestis toimuvate küberturvalisuse intsidentide kohta. Tema töö on küberturvalisuse ennetuskampaaniate väljatöötamine ja käimalükkamine.

Pikalt ajakirjanikuna töötanud, sh Ameerika Ühendriikides telekorrespondendi ametit pidanud Tankler on oma karjääri jooksul pidevalt keerulisi teemasid tavalisele lehelugejale või televaatajale lihtsas keeles lahti seletanud. Kuna küberturvalisus tähendab igapäevast võitlust kas kurjategijatega, trollidega sotsiaalmeedias või lihtsalt inimliku lohakusega, siis on oluline rääkida ohtudest samuti sellisel viisil, et sellest oleks päriselt kasu – mida paremini saavad inimesed küberohtudest aru, seda paremini oskavad nad ennast ja oma äri kaitsta.

Tutvu TARGETi teiste esinejatega ja soeta pilet SIIT.