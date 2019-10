TARGET | Mis on olnud Wolti senine strateegia?

„Alustasime Tallinnas kolm aastat tagasi väikese eksperimendina, millesse investoritel väga usku polnud. Elanikkond alla poole miljoni ja ostujõud kesine, ettevõtluskeskkond nõukamaiguga,“ kirjeldab Liis Ristal Woltiga alustamist. „Täna on pilt Eestist pahupidi pööratud. Wolt kasvab jätkuvalt igakuiselt ja ületame pidevalt kõiki ootusi kasvule. Lisaks oleme sama väikese Eesti meeskonnaga tõmmanud käima ka Läti ja Leedu. Kolmest tillukesest Läänemere riigist on saanud Woltis suunanäitajad ja standardite loojad, kelle kasvul ei tundu olevat piire.“

Liis Ristal on viimased viis aastat tegelenud start-up’idega, alustades Adcashist. Tänasel päeval naudib ta iga päev Wolti ambitsioonika ja motiveeritud meeskonna kiirust ja jõudu.

Küsimusele, mis on olnud Wolti senine strateegia, vastab Liis selgelt: „Meie peamiseks fookuseks on olnud kiire, kuid samas tasakaalustatud ja kasumlik kasv, mille aluseks on tugev unit economics.“

