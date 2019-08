Tariifisõja viljad. Hiina pole enam USA tähtsaim kaubanduspartner

Reedel avaldatud andmete kohaselt on USA tähtsaim kaubanduspartner Mehhiko. Teisel kohal on Kanada. Hiinast import kukkus 12 protsenti ja USA eksport Hiina vähenes 19 protsenti.

„Need on nüüd enamkui kümneprotsendised langused pärast 30 aastat kestnud pidevat ja märkimisväärset kasvu,“ütles Petersoni rahvusvahelise majanduse instituudi direktor C. Fred Bergsten. „Selle on palju laiem mõju kui pelgalt majandusele.“

Hiina on olnud USA suurim kaubanduspartner aastatel 2015-2018, kuid nüüd on alles kolmandal kohal. Esmakordselt on USA jaoks Hiina väiksem kaubanduspartner kui Mehhiko alates 2005. aastast. Tariifivaidlus lisaks üleilmsele jahenevale majanduskasvule on toonud kaaa USA koguekspordi stagneerumise ja üha kasvava väliskaubanduspuudujäägi.