Tarkvarafirma Helmes avas uue kontori ning värbab Eestis üle 40 inimese, pooled on veel puudu

Helmese Eesti personalijuhi Kaire Kaljuste sõnul alustas ettevõte 2020. aasta sügisel laiaulatusliku värbamisega.

„Augustis-septembris sai selgeks, et meil on vaja 43 uut inimest. Enamik neist on seotud uute, 2020.aasta sügisel alustatud Eesti projektidega ja tähendavad Helmese jaoks vähemalt nelja uut täiendavat tiimi. Hakkasime otsima nii tarkvaraarhitekte, arendajaid (peamiselt Java tehnoloogia), analüütikuid, testijaid kui tiimijuhte - valikus on esindatud kõik Helmese tiimimudeli rollid," kommenteeris ta.

Ligemale pooled nimetatud kohtadest on tänaseks suurepäraste inimestega täidetud, kuid paarikümne osas on veel konkurss avatud. „Uus ja senisest suurem kontor Tartus loob paindlikud võimalused Helmeses kaasa lüüa ka neile Tartu Ülikooli IT-erialade kasvandikele ja ka teistel tartlastest või Tartu fännidest IT-spetsialistidele, kes sooviksid elada ning töötada just ülikoolilinnas," lisas Kaljuste.

Uute talentide Eestist otsimisele ja värbamisele viis see, et tänavu on Helmese tellimusportfelli lisandunud mitu suuremahulist Eesti avaliku ja erasektori tarkvaraarendusprojekti. Eesti turule suunatud töid on aga osalt lihtsam ja tõhusam teha siinsete inimestega. Helmes on viimastel aastatel nii ettevõtete ostu kui loomuliku kasvuga suurendanud küll oma töötajaskonda ligi 900 inimeseni, kuid umbes kolm neljandikku neist elavad ja töötavad väljaspool Eestit.

Oluliseks takistuseks uute töökohtade loomisele Eestis või rahvusvahelise kogemusega IT-spetsialistide siia toomisele on kõrged tööjõumaksud.