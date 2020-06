Tarmeko paindvineeritehas teeb koostööd maailma tuntuimate sisustusbrändidega

Tarmeko Grupi juht Jaak Nigul selgitab, et gruppi kuulub kokku neli ettevõtet. Neist üks, OÜ Tarmeko LPD, tegeleb paindvineerist detailide ja valmismööbli tootmisega. Lohkva tehase ehitusse investeeriti üle kolme miljoni euro ja see annab tööd 55 inimesele. Nigul tunnistab, et painutatud mööbli tootmine nõuab häid tööoskusi ja täpseid masinaid. Ta märgib, et metsa- ja puidusektor on juba täna Eestis üks innovaatilisemaid ja digitaliseerumine ning automatiseerimine peab lisandväärtuse tõstmiseks jätkuma. „Tarmeko eesmärk on pakkuda kvaliteeti, mida hinnatakse rahvusvaheliselt. Täna läheb umbes 90% tehase toodangust ekspordiks ja konkurents välisturgudel on tihe. See tähendab, et peame olema pidevalt investeeringuteks valmis,“ ütleb Nigul.

Eestis tegutseb üksnes kaks painutatud vineerist detailide ja mööbli tootjat, sest siseturg on väike ning toodangu eksport keeruline. Nigul on rahul, et Tarmeko on suutnud end välisturgudel tõestada - paindvineerist detaile ja valmismööblit eksporditakse ligi 15 riiki. Lohkva paindvineeritehases valminud painutatud vineerist detaile hindavad kõrgelt ka sisustusmaailma tippfirmad. Nii kasutavad neid oma toodete valmistamisel sellised brändid nagu Roche Bobois, Vitra ja Asko. „Painutatud vineerist detailide tootmine on mööblitootmise juures sageli üks keerulisemaid etappe. Ettevõtted tellivad meie käest vajalikud detailid, panevad neist mööbli kokku ja lisavad oma nime,“ kirjeldab Nigul protsessi. Tarmekol on ka endal kaks painutatud vineerist valmismööbli kaubamärki. Nendeks on Tarmeko Kids, mis on lastemööbli valik ja Tarmeko Nordic, mille alla kuuluvad disaintooted elutoa või kontori jaoks.

Nigul märgib, et puidu mehaaniline töötlemine ehk puidust asjade tootmine on Eestis väga kõrgel rahvusvahelisel tasemel. Suudame edukalt luua puidust tooteid nagu mööbel ja majad, millest on saanud Eesti visiitkaart. Konkureerime mehaanilise töötlemise osas selliste suurte puidutööstusriikidega nagu Saksamaa, Austria, Rootsi ja Kanada. Seega on puidusektor suutnud kasvada maailma tipptegijate hulka. Ometi on Niguli sõnul lisaks majanduslikele aspektidele väga oluline juhtida tähelepanu puidu võimalustele keskkonna võtmes.