Tarmo Jüristo südamlikus järelhüüdes Toivo Annusele: täna ma olin tõesti löödud ja jahmunud. Ja kurb

„Ma olen vist juba sellises eas, et sedalaadi uudised ei ole enam kuidagi erakordsed. Aga täna ma olin tõesti löödud ja jahmunud. Ja kurb,” ütles Jüristo täna tehtud sotsiaalmeedia postituses, kus viitas uudisele Toivo Annuse ootamatust surmast.

„Esimest korda rääkisin Toivoga vist näost näkku siis, kui ta tuli Skype’i asutajate nimel LHV-sse, et küsida meie riskikapitalifondilt laenu Skype’i ühe varase rahastusringi jaoks,” meenutas Jüristo täna sotsiaalmeedias tehtud järelhüüdes.

Endise investeerimispankuri sõnul oli Skype tollal küll kiirelt kasvava kasutajaskonnaga, kuid ilma mingi rahavoota idufirma, mis neelas pidevalt kapitali. „Seda Toivol ja tema kolmel kaaslasel sellel ajal ei olnud ja seetõttu oli neil keeruline kasutada võimalust finantsinvestoritega kaasas olla,” märkis Jüristo.

Tema sõnul kestis nende vestlus Annusega umbes tunnike. Selle jooksul püüdis ta Toivot ümber veenda, öeldes, et kui Skype tõesti peaks lendama, siis on ta varsti rikas nagu troll. Samas märkis ta ka, et siiski on arvestatav oht, et midagi läheb valesti ja selle nimel, et olla tulevikus ka korda rikkam troll ei ole mõistlik tal kogu oma selle hetke varanatukest laenutagatisena mängu panna.

„Ma ei tea, kas ta mu nõu kuulda võttis. Aga paar aastat hiljem ilmus lehtedes uudis, kuidas eBay ostis Skype’i 2,6 miljardi dollari eest. Napp tunnike peale uudise väljatulekut saabus mulle Toivolt e-mail. See oli vastus mu kahe aasta tagusele kirjale, kus ma koosoleku järgselt omalt poolt lühidalt need kaalutlused kokku võtsin, miks Skype’i investeerimine hea mõte ei ole,” kirjeldas Jüristo.

„Nüüd on meil veidi kapitali, saaks kokku ja räägiks?” oli Annus kirjutanud. „Viimati kohtusime temaga kuus aastat tagasi Singapuris. Mina olin teel Uus-Meremaale, tema oli oma regulaarsele portfellifirmade külastusele sedakorda pere kaasa võtnud. Käisime kõik koos Singapuri loomaaias, rääkisime elust ja vahetasime lugemissoovitusi,” märkis Jüristo.

"Annan teile sügava kurbusega teada, et eelmisel nädalavahetusel, 12. juulil suri ootamatu haiguse tagajärjel 48-aastasena armastatud abikaasa, isa ning ettevõtja ja investor, sealhulgas Skype’i asutajainseneriks olnud Toivo Annus," teatas Annuse lesk Katja Annus täna pressiteate vahendusel.