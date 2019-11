Tarmo Kruusimäe: e-sigarettide must turg tuleb kaotada

„Kõige tagasihoidlikumate hinnangute kohaselt on e-sigarettide musta turu osakaal 62%, kuid mõningate arvutuste kohaselt võib see olla isegi 80%. Ulatusliku salaturu tekkimise põhjuseks võib pidada liialt kõrget aktsiisimäära ja maitsestatud e-vedelike keelamist. Taoliste otsuste tegemisel on alahinnatud salaturu tekkimise ohtu," ütles riigikogu suitsuvaba Eesti toetusrühma esimees Tarmo Kruusimäe.

Kruusimäe sõnul toovad e-sigareti kasutajad e-vedelikke tihti naaberriikidest, kus nende hind on madalama aktsiisi tõttu väiksem ja saadaval on maitsestatud e-vedelikud. „Samuti on suur hulk e-sigareti kasutajaid hakanud endale e-vedelikke ise kokku segama. E-vedelike ise kokku segamisel võivad inimesed aga oma tervise ohtu seada, sest kasutatakse komponente, mida ei tohiks e-vedelikus kasutada," sõnas Kruusimäe.

„Salaturu leviku tõttu on e-sigaretid muutunud kättesaadavaks ka noortele. Salaturul dokumenti ei küsita ja noored saavad neile mitte mõeldud e-sigaretid kätte. Suurenev probleem on ka noorte värbamine salaturule müüjateks. Selline olukord ei ole vastuvõetav. E-sigareti turg tuleb korda teha ja nende müük tuleb suunata täielikult ametlikesse müügikohtadesse. Ainult nii saame tagada, et alaealised ei saa neid kätte ja kasutajatele on tagatud toote ohutus," lisas Kruusimäe.