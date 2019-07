Tartlased on linna rendiratastega teinud juba 17 tiiru ümber maakera. 39 000 kasutaja andmelekkele pääses ligi vaid üks inimene

„Võrreldes esimeste päevadega on kasutus langenud, kuid see on endiselt väga positiivne tulemus,” sõnas Meeksa. Tema kinnitusel on kõik 750 ratast küll alles, kuid üks neist on saanud tõsisemalt viga ja ootab varuosi ning teine ratas sai vigastada hiljuti toimunud liiklusõnnetuses, oodates nüüd samuti varuosi.

„Enamus rattaid on praegusel hetkel ringluses. Parklaid on meil endiselt sama arv nagu alguseski (69 – S. L.), kuid planeerime järgmiseks hooajaks seda numbrit suurendada. Samuti on huvi tundnud rattaringluse vastu ka lähedal asuvad vallad,” rääkis Meeksa.

Tartu Linnatranspordi juhataja kinnitusel on ka vandalism rattaringluses vaibumas, viimastel nädalatel jääb selliseid teateid järjest vähemaks, kus rattaid väärkoheldakse. „Kindlasti on olnud suur abi Rattaringluse Naabrivalve grupist, politseist ja G4S valvest,” märkis ta.

Võeti inimesi juurde

Kui alguses sai rattaid ööpäevaringselt kasutada, siis juba mõnda aega enam ajavahemikus kell 1-5 öösel rattaid parklast laenutada ei saa. „Praegu kasutame suure nõudluse tõttu öötunde, et rattaid laadida,” põhjendas Meeksa

Tema sõnul on rattaringluse süsteemiga hetkel seotud 13 palgalist inimest, kellest neli on tähtajalise lepinguga. „Selleks, et nii suurt nõudlust rahuldada oleme võtnud lisa jõude rattaringlusesse,” rääkis Tartu Linnatranspordi juhataja.

Kui sõidutasud on jäänud muutumatuks, siis lähinädalatel muutuvad rattaingluse kasutajatingimused, kus on märksa detailselmalt lahtikirjutatud, kuidas võib ratast ja süsteemi kasutada. Hilinemise eest on 80 euro suuruseid trahve Tartu linnavalitsus välja kirjutanud 29 tükki.

Tartu rattaringluse projekt läks maksma 2,5 miljonit eurot. Suuremal määral rahastas seda Euroopa Liit, Tartu linn pidi omaosalusena projekti alla panema 383 000 eurot. 750 rattast koosnev ringlussüsteem osteti hanke võitnud Kanada firmalt Bewegen.