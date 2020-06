13 aastat peamiselt mobiilimaksete vallas tegutsenud Fortumo tegevjuhi Martin Koppeli sõnul on programmeerija Tim Sweeney 1991. aastal loodud Epic Games olnud kogu aeg krediitkaardipõhine firma, sestap on praegune muutus, et kasutada saab ka mobiilimakseid, märgiline ja Fortumo jaoks oluline ladvaõun, mis veel puudu oli.