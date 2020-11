Tartu hotelliärimees: peaminister on oma sõnadega ühe sektori täielikult lukku pannud

„Kui vaadata käesoleva kuu või selle aasta esimese üheksa kuu käibeid kokku, siis kõigis kolmes hotellis, mis meil siin on, on see arv alla 50% eelmise aasta käibest – mõnes on ta 30% lähedal ja mõnes 40% ümber. Nii et ega siin mingit rõõmu praegu ei ole,” ütles Tartu hotelliärimees, hotellide Pallas, London ja Sophia omanik Verni Loodmaa (58).

„Samal ajal aga ütleb valitsusjuht, et jätke kõike peod ära, pidusid ei ole vaja mitte kuskil korraldada. Tulemus on see, et me oleme ühele tööstusharule teinud oma sõnadega tegelikult lockdown’i (täielik lukkupanek – S. L.),” märkis ta.