Tartu Neste Bitestop müügipunkti R-kioski pidaja on R-kioski aasta frantsiisipidaja

Eesmärgiga pöörata tähelepanu ja tunnustada frantsiisipidajate panust R-Kioski kiiresse arengusse, valib ettevõte igal aastal välja parima frantsiisipidaja. Sel aastal suutis kõige märkimisväärsemate tulemustega silma paista Janne Miil, pälvides lisaks tiitlile ka kaasneva 2000-eurose reisikupongi.

Parima frantsiisipidaja väljaselgitamisel võetakse arvesse kolme komponenti - äri kasvatamine vähemalt 5% võrra, väga kõrge klienditeeninduse tase ning R-Kioski väärtuste järgimine igapäevatöös.

Võitjaks osutunud Miil suutis kõik eelmainitud eesmärgid täita või ületada, kasvatades näiteks võrreldes üle-eelmise aastaga müüke koguni 42% võrra.

R-Kioski tegevjuhi Tiia Ilvese sõnul on frantsiis turvaline võimalus proovida kätt ettevõtjana ja ettevõtte vaatenurgast üks parimaid viise vastutuse ning kasumi jagamiseks. „Oleme R-Kioskis arvamusel, et igaüks on oma õnne sepp. Frantsiisi tuntus ettevõtlusvormina on Eestis kasvamas ning kindlasti on see avastamist väärt. R-Kiosk on loonud enda frantsiisipidajatele mugavad tingimused ja toetava õhkkonna, mis aitab kaasa mitmekülgsele arengule. Ettevõtlusega alustamine on samm, mida kaalutakse sageli väga pikalt. Soovime nii uutele kui kogenud frantsiisipidajatele olla toeks kõigis igapäevastes õnnestumistes ja võimalikes tagasilöökides. Koos on kindlasti julgem,” ütleb ta.