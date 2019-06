Tartu rattaringluse rattad on nädalaga ära väntsutatud ning vajavad remonti

Seejärel otsustab linnavalitsus, kas taolised hoolduspausid jätkuvad ka edaspidi, kui pikad need on ja millistel kellaaegadel.

Ühtlasi palub linnavalitsus kasutajatel suhtuda rattaringluse ratastesse heaperemehelikult ning anda teada juhtumitest, kus seda ei tehta. Teated saata e-posti aadressile info@ratas.tartu.ee. Võimalusel fikseerida ratta number, kellaaeg, asukoht ning teha foto vandaalitsejatest.

Lisaks palub linnavalitsus tähelepanu pöörata ratta lukustamisele lisalukuga. Kui ratast lukustatakse lisalukuga, siis tuleb kindlasti lisalukk panna läbi esiratta kodarate ja kinnitada paremal pool asuvasse pesasse, alles siis on ratas korralikult lukus ja seda ei saa vandaalitsejad kasutada.

Rattaringlus avati nädala eest ning esimese viie päevaga sõitsid tartlased 750 jalgrattaga 70 000 korda ning kokku umbes viis tiiru ümber maakera.

Rattaringluse algataja Martin Aadamsoo kurtis kolmapäeval, et 100 ratast on lühikese ajaga lõhutud ja remonti vajanud. "Remondi alla kuulub ka see, kui ratas on täiesti tühjaks sõidetud ja seda pole võimalik enam tänaval laadida. Siis on vaja see garaaži laadima viia." Ta oli positiivselt meelestatud, et küll inimesed rahunevad maha, tekib ühiskondlik vastutustunne ja süsteem hakkab tööle nii nagu see algselt mõeldud oli - linna igapäevase ühistranspordi osana.

"Et tekib sotsiaalne kontroll ja inimestel hakkab piinlik kui nad lollustega vahele jäävad. Kaob ära soov mõni ratas Emajõkke visata jne. Juba on esimesed nn rattaringluse naabrivalve Facebooki grupid moodustatud minu üllatuseks," muigas Aadamsoo.