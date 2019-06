Tartu rattaringluse rattaid öösiti enam laenutada ei saa ja hilinejaid hakatakse trahvima. Ka G4S patrullid hakkavad olukorda jälgima

Kasutajatoele on antud ka teada sellest, et rattaringluse mobiilirakendus ei näita alati õigeid andmeid rataste arvu kohta parklates. See on paljuski seotud rattaringluse suure koormusega, kus äpp ei jõua aktiivses kasutuses olevate rataste andmeid piisava kiirusega uuendada.

Kui rataste akud sõidetakse täiesti tühjaks, siis ei hakka rattad dokis enam ise laadima ja vajavad tehnikute abi, kuid äpp kuvab ikkagi ratast dokis seni, kuni tehnikud ratta töökojas arvele võtavad.

Kasutajatele soovitatakse ka kasutada äpi refresh-nuppu (IOS äpi paremal ülemises nurgas, Androidis lisavalikute all), et näha viimast seisu parklates.

Linnavalitsus palub tähelepanu pöörata ratta lukustamisele lisalukuga. Kui ratast lukustatakse lisalukuga, siis tuleb kindlasti lisalukk panna läbi esiratta kodarate ja kinnitada paremal pool asuvasse pesasse, alles siis on ratas korralikult lukus ja seda ei saa vandaalitsejad kasutada.

8. juunil alustanud Tartu rattaringluses on tänase seisuga tehtud ligi 120 tuhat sõitu ja läbitud üle 340 tuhande kilomeetri. Tartu rattaringluses tehakse päevas keskmiselt 10 000 sõitu.