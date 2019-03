Tartu saab esimese A-energiaklassi büroohoone

Liginullenergia ärihoones aadressil Sepa 19 on kasutusel nii päikese- kui ka geotermiline energia, viimase tarbeks on rajatud suisa 39 sügavat puurauku, märgib Pindi Kinnisvara märtsikuu kinnisvaraülevaates.

Hoone välja üürimisega tegeleva Pindi Kinnisvara lõuna regiooni juht Margus Pekk sõnas, et energiasäästlikud lahendused on kinnisvaraturu tulevik. „Lisaks keskkonnasäästlikkusele on taastuvenergia kasutamine pikas perspektiivis ka odavam ning terve maailm liigub selles suunas, et hoonete jooksvad energiakulud oleksid kontrolli all,“ rääkis ta.

Neljakordses Sepa 19 ärihoones on kokku 1815 m² väljaüüritavat pinda, millest üürilepingutega on kaetud juba kolmandik. Üürihinnad, mis sisaldavad ka kõiki kommunaal- ja korrashoiukulusid, algavad 12 eurost ruutmeetri kohta.