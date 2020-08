Tartu ühe koroonakolde omanik: uus Naiiv on üks ohutumaid kohti. Asukoht sai valitud just koroonaohtu silmas pidades

Naiivi peab ettevõte OÜ Hansolo, mille osanikeks on võrdsetes osades Martin Maatee, Kristjan-Walter Kask ja Silver Koppel. Firma müügitulu kasv 2019. aastal võrreldes aasta varasema ajaga oli ligi 40%. See jõudis 423 469 euroni. Puhaskasum oli 24 580 eurot. Naiivi töötajate arv on ajas samuti kasvanud. See jõudis 2020. aasta juuniks 18 inimeseni.

Oma viimases aruandes ütlevad omanikud, et Naiiv on üks populaarsemaid baare Lõuna-Eestis.

"Ettevõtte käive on eranditult kasvanud iga aasta pärast baari avamist, tehes aga suurema 39% hüppe käesoleval 2019. majandusaastal (303 598€ 2018. a vs 423 469 2019. a). Käibekasvu taga on 2019. Aasta kolmandas kvartalis läbiviidud kontseptsioonimuutus, mil avasime lisaks klubilikumas võtmes II korruse ning tegime uuenduskuuri tervele majale. Õhtune vöönd on toonud baarile uut värsket hingamist, mida meie külastajad hindavad. 2019. aasta lõpus enam kui kunagi varem tunneme, et Naiiv pole mitte ainult baar, vaid kogukond, mille ühendab sarnased väärtused, ellusuhtumine ja inimesed, kes tulevad siia selleks, et kogeda elus midagi rohkemat. Selleks me seda teeme."

Täna andis Terviseamet teada, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 961 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus 22 positiivset testi tulemust.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 8 positiivset tulemust Tartumaale (7 Tartu linna) ja 2 Raplamaale. Tartumaale laekunud 8 juhtumist oli 4 seotud Vabankiga ja 4 Naiiviga. 2 Raplamaa juhtumit on seotud Naiivi koldega. Korrigeeritud andmete järgi on hetkel Vabanki koldes 33 ja Naiivi koldes 15 nakatunut üle Eesti. Hiljem lisas Terviseamet, et esmasest teatest oli välja jäänud Ida-Virumaa positiivne, kes on seotud samuti Naiivi koldega.

Üks Naiivi omanikest Martin Maatee on üleeile oma Facebooki lehel kirjutanud järgmist:

Hei. Väga ei jõua kõigile ükshaaval vastata, aga mõned punktid siis:

1) Uus Naiivi asukoha valik sai tehtud päris suures osas koroonaohu tõttu - pime rõske maja polnud päris see, kuhu viiruse hirmus kogukond tahaks esimese hooga pidutsema joosta. Nüüd on esimene korrus üleni klaasist ehk igapäevaselt uv to the max, 7 avatava uksega, õhuliikumist soodustavate tiivikutega ja teine korrus on üldse õues ja täielikult liikuva õhuga. Pesemis- ja desovõimalused on niikuinii olemas ja uuest nv-st on turvamehel ka kontaktivaba termomeeter. Kõik koosviibimised on praegu potensiaalsed ohukohad, aga kui üldse kuhugi baari minna, siis ma arvan küll, et uus Naiiv on üks ohutumaid variante.