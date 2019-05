Tartu uute korterite hinnad löövad rekordeid

Pindi Kinnisvara lõuna regiooni juht Margus Pekk ütles, et Tartus ja selle lähiümbruses on kokku müügis 39 korteriarendusprojekti 383 korteriga. „Võrreldes Tallinnaga on pakkumiste arv elaniku kohta peaaegu kaks korda madalam, sest arendajate esimene eelistus on ikkagi pealinn," rääkis ta.

„Tartu uusarenduste turul on tohutu potentsiaal, aktiivsemates arendusprojektides tehakse kuus üle 10 müügi, sest tartlastel on stabiilsed sissetulekud ja küllaltki kõrge ostuvõime," lisas Pekk.

Laiemalt on uusarenduste turg jätkuvalt kuum ja vaid viiendik korteritest müüakse peale hoonete valmimist, lõviosa aga ostetakse „paberi pealt".

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et Tallinnas ja Harjumaal tuleb uue korteri ostmisel arvestada, et hoone valmimiseks on kõik pinnad juba müüdud. „Kokku on turul pakkumises üle 2700 korteri, kuid valmis kortereid on müügis vaid veidi üle 500 ühiku. Kusjuures paljude majade puhul pole valmimise hetkeks alles ühtegi korterit," selgitas ta.

Sooman ütles, et aprillis müüdi ja broneeriti Tallinnas ja Harjumaal kokku 400 uut korterit. „See on väga kõva tempo, mis teeb silmad ette ka kunagisele buumiajale. Ainsaks erinevuseks on asjaolu, et pruugitud korterite turg kiratseb, sest turul aktiivsed noored vanuses 25-35 aastat ei tunne vana elamufondi vastu erilist tõmmet," rääkis ta.

Pindi Kinnisvara uusarenduste monitooringu kohaselt on Tallinnas ja Harjumaal müügis üle 2700 uue korteri kokku 116 arendusprojektis. Keskmine pakutavate uute korterite ruutmeetrihind on 2602 €/m².