Tartu väikefirma ägab maskitellimuste all: võtame rahulikult, kvaliteedis me järeleandmisi ei tee

Tartus asuva T-Style'i õmblusfirma koduleht hoiatab: "Oleme maskide ülisuure nõudluse tõttu ülekoormatud ega suuda enamikele telefonikõnedele vastata! Palume kasutada eelkõige e-maili ja varuda kannatust vastuse saamisega. Vabandame! Ühtegi ajakriitilst tellimust me praegu vastu ei võta."

1992. aastast tegutseva osaühingu T-Style'i omanik ja juht Eero Kivikas tunnistas Ärilehele, et nende neli õmblejat suudavad päevas toota keskmiselt 2000 maski. Praegu ootab aga järjekorras umbes kümne tuhande maski tellimus. T-Style'i kodulehel vilgub samuti punane hoiatus, et tellimuse kättesaamisega võib minna kuni kuu aega.

"Eks see kuu aega on sinna varuga pandud, et ei hakataks ootama n-ö homseks kättesaamist. Me võtame nüüd endale inimesi juurde ja kasutame ka koostööpartnereid, aga me ei taha kvaliteedis järgi ka anda. Rahulikult ja järjest teeme. Aega võtabki rohkem pakkimine ja saatmine," rääkis Kivikas. Ta kinnitas, et materjali neil jätkub ja uus tellimus on ka teele pandud - Saksamaalt tellitakse filtrimaterjal ja Itaaliast välis- ja sisekihi materjal.

Kivikas möönab, et Tartus asuva väikse õmblusfirma ruumid ei lase tootmist ka päriselt mitmekordistada - lihtsalt väga palju inimesi ei mahu koos tegutsema.

Maske on nad tootnud alates kevadest kui spordiriiete ärile tõmmati sisuliselt ühe hetkega kriips peale - spordivõistlused jäid ära, spordiklubid pandi kinni. "Tuli hakata mõtlema, mis nüüd edasi."

Kivikase sõnul moodustab nende maskide hinnast (9,90 tk) enamuse materjal ja tööjõud, aga ütleb, et "päris miinusega me seda asja ka ei tee".

"Materjal on kallis ja toodame Eestis. Jah, meil on tööstuslikud õmblusmasinad, aga siiski üks õmbleja teeb maski otsast lõpuni, sisuliselt käsitööna. Ja meil ei vehita siin miinimumpalga eest. Järjekordadega on ka tööpäevad pikemaks veninud, lisaks nädalavahetused," loetles Kivikas.

Tartu ülikooli füüsika instituudi keskkonnafüüsika labori töötajad mõõtsid rohkem kui saja isesuguse maski kaitsevõimet koroonaviiruse mõõtu osakeste vastu.