Tartus takistavad kvartali ehitust omanike erinevad nägemused. Asjaga seotud taas teada-tuntud ärimees

Aastate eest vaieldi Tartus tuliselt, kas Emajõe kaldal tänase Atlantise maja juures peaks olema park või hooned. Ehkki peale jäi viimane mõte, pole koppa maasse löödud. Holmi kvartaliks kutsutud maa-ala arendust takistavad maaomanike ja linna erimeelsused. Tartus kesklinnas Emajõe kaldal asuv Holmi kvartal jaguneb viie omaniku vahel. Kinnistud kuuluvad riigile, Tartu linnale ning kolmele eraomanikule.

2017. aasta arhitektuurivõistlusega valmis Holmi kvartalile hoonestuskava. Piirkonna detailplaneering peab sellega kooskõlas olema.

Kvartali suurim kinnistu, Narva maantee 2a, kuulub riigile. Endise Tartu abilinnapea Jarno Lauri sõnul oli üks põhiline Holmi kvartali nurgakivi sinna plaanitud riigimaja.

Eelmisel aastal otsustas valitsus, et riigimaja ehk riigiasutusi koondav hoone Tartusse ei tule. Riigi kinnisvara aktsiaseltsi kinnitusel neil krundiga lähima kaheksa aasta jooksul mingit plaani pole.

Narva maantee 2c-d omanik on Solaron Kinnisvara OÜ, mille juhatuse liikmed on Margus Linnamäe ja René Teimann. Kinnistu omanikud on proovinud enda maal algatada detailplaneeringut juba 2009. aastast. Ka eelmisel suvel prooviti, kuid linn lükkas ettepaneku tagasi, öeldes, et see ei ole hoonestuskavaga kooskõlas.

