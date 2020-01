Tasub teada: EL paneb vilepuhujad suure kaitse alla – ka Eestis ei tohi tööandja peagi keelduda edutamisest ega saata inimest psühholoogi juurde

„Hiljuti võttis uue direktiiviga oma kaitsva tiiva alla ka Euroopa Liit,” jätkas Linntam, viidates, et see omakorda tööandjatele terve rida uusi kohustusi kaasa. Kõigepealt peavad kõik üle 50 töötajaga ettevõtted ja avaliku sektori asutused peavad looma kanalid ja sisereeglid õigusrikkumistest teavitamiseks. Eestis küündib selliste ettevõtete arv 1500-ni.

„Üks viis sellistest rikkumistest teavitava kanali loomiseks on vihjetelefonid, mida on päris mitmed Eesti tegutsevad rahvusvahelised ettevõtted ka juba teinud,” rääkis Linntam. Sellele lisandub ka uute sisereeglite loomine, mis on üsna mahukas töö, mistõttu peaks ettevõtted sellega võimalikult varakult algust tegema.

Samal ajal ei pääse nendest kohustustest ka väiksemad ehk alla 50 töötajaga ettevõtjad – nemad peavad kõigepealt viima läbi riskihindamise, mille alusel peaks selguma, kas ja milliseid siseprotseduure peavad nemad sisse viima. Välistatud ei ole, et nemadki peavad looma vilepuhujate vihjetelefonid.

„Rikkumised, mille kohta vilepuhujad võivad infot anda, on väga erinevad – alustades IT-lahenduste ebapiisavast turvalisusest ja lõpetades tarbijakaitse- või keskkonnaalaste nõuete rikkumistega, riigihangete korra rikkumistega,” loetles Linntam. Kui tõsine peab rikkumine olema, ei ole direktiiviga paika pandud.

Õigus saada vilepuhujana erikaitset on inimesel kahel juhul. Kõigepealt peab rikkumine, mis võib esineda ükskõik millises organisatsiooni tegevusega seotud valdkonnas, olema reaalne ehk et sel isikul on tõesti alust arvata, et selline rikkumine tõesti aset leidis.

Teise asjana peab inimene aga kõigepealt kas asutusesiseselt või vastavale õiguskaitseorganile sellest teada andma. See tähendab, et esimese kahtluse peale kõigepealt meediasse pöörduvatele töötajatele see kaitse ei laiene.

Vilepuhuja erikaitse võivad saada kõik inimesed, kes raporteeritud rikkumisega kokku puutuvad – alates juhatuse ja nõukogu liikmetest kuni koristaja tasustamata praktikantideni välja. EL-i direktiivi järgi on sellele õigus ka tööintervjuul mittevalituks osutunud inimene, kes sai värbamisprotsessi käigus infot rikkumise kohta. „Seega ettevõtjad peavad olema väga valvsad,” sõnas Linntam.

Muudab töötaja vallandamise võimatuks

Kuigi töötaja vallandamine ei ole Eestis tänagi väga lihtne, muudab EL-i direktiiv selle vilepuhuja puhul üsna võimatuks, kuna keelab tööandjatel ära terve rida tegevusi, mida esmapilgul tundub, et ei peaks keelama.